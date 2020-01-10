Первая российская лотерейная миллиардерша изменила имя

Победительница новогодней лотереи, выигрыш которой составил 1 млрд рублей, Надежда Бартош на своей странице в социальной сети «Одноклассники» изменила фамилию и фотографию.

Кроме того, Бартош убрала возможность отправить ей сообщение, переписку начинать могут только ее друзья, передает РИА «Новости».

Дочь Бартош также скрыла свою страницу в «Одноклассниках», а ее профиль во «ВКонтакте» удален.

Кроме того, дочь Бартош также скрыла свою страницу в «Одноклассниках» и удалила свой профиль в соцсети «ВКонтакте».

Между тем бюджет Московской области получит 130 млн рублей дохода после того, как первая в РФ лотерейная миллиардерша заплатит подоходный налог, из них 19,5 миллиона рублей поступят в бюджет муниципалитета, где она проживает.

При этом общий объем доходов бюджета Подмосковья в 2020 году запланирован в 617,5 млрд рублей. Расходы региона в текущем году планируются на уровне 673,3 млрд рублей, а дефицит – 55,8 млрд рублей.

Ранее Бартош рассказала о своих впечатлениях от победы и планах на трату выигранной суммы.

Новогодний лотерейный розыгрыш с выигрышем 1 млрд рублей состоялся в ночь на 1 января 2020 года. Победитель лотереи не был известен вплоть до первого рабочего дня после праздников, 9 января.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Победительница новогодней лотереи, выигрыш которой составил 1 млрд рублей, Надежда Бартош на своей странице в социальной сети «Одноклассники» изменила фамилию и фотографию. Кроме того, Бартош убрала возможность отправить ей сообщение, переписку начинать могут только ее друзья, передает РИА «Новости». Дочь Бартош также скрыла свою страницу в «Одноклассниках», а ее профиль во «ВКонтакте» удален. Кроме того, […]