Замминистра транспорта заявил в СК о попытке взятки

Замминистра транспорта Владимир Токарев обратился в Следственный комитет из-за предложенной ему взятки, сообщили СМИ.
Как передает телеканал РЕН ТВ, гендиректор компании, сертифицирующей приспособления по ремонту железнодорожного транспорта, предложил чиновнику 10 тыс. долларов и бутылку водки в обмен на покровительство.
В настоящее время СК проводит проверку по обращению Токарева.
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