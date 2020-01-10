Замминистра транспорта заявил в СК о попытке взятки

10.01.2020, 13:05, Новости дня

Замминистра транспорта Владимир Токарев обратился в Следственный комитет из-за предложенной ему взятки, сообщили СМИ.

Как передает телеканал РЕН ТВ, гендиректор компании, сертифицирующей приспособления по ремонту железнодорожного транспорта, предложил чиновнику 10 тыс. долларов и бутылку водки в обмен на покровительство.

В настоящее время СК проводит проверку по обращению Токарева.



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