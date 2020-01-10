Татьяна Брухунова не исключает возможности родить Евгению Петросяну пятерых детей

10.01.2020, 13:04, Разное

Избранница российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, заявила: она будет стараться делать так, чтобы родить ему пятерых детей. Не обошла стороной она и вопросы о личной жизни, но отвечала на них всё же уклончиво.
Речь о детях завел один из подписчиков Татьяны Брухуновой. Он попросил, чтобы она родила Евгению Петросяну пятерых детей, на что 30-летняя избранница юмориста ответила: она постарается. Другой фолловер попросил показать обручальное кольцо, которое ей подарил Евгений Петросян. Но его Татьяна Брухунова не показала, поинтересовавшись, не хочет ли вместе с драгоценным украшением кто-то хочет посмотреть ещё и на ее нижнее белье.

Сейчас возлюбленная Евгения Петросяна проводит отпуск в Финляндии вместе со своими подругами. В свободное время она общается с подписчиками в Instagram. Там ее часто спрашивают о модных новинках, поскольку Татьяна Брухунова часто тратит большие суммы на приобретение стильных вещей.



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Последнее: Избранница российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, заявила: она будет стараться делать так, чтобы родить ему пятерых детей. Не обошла стороной она и вопросы о личной жизни, но отвечала на них всё же уклончиво. Речь о детях завел один из подписчиков Татьяны Брухуновой. Он попросил, чтобы она родила Евгению […]

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