Тысячи людей вышли на акцию протеста в Сиднее на фоне пожаров в Австралии

В Сиднее проходит многотысячная акция протеста в связи с бушующими в стране лесными пожарами. Об этом сообщает австралийский телеканал 9News.

Протесты организованы студенческими активистами и движением Extinction Rebellion. В деловом районе Сиднея на акцию вышли около 20 тысяч человек, их маршрут проходит от городской ратуши до здания парламента.

Как отмечает телеканал, участники требуют отставки премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, так как считают, что он не уделил должного внимания проблемам климата и не справляется с ситуацией в стране.

Активисты также призывают к переходу на новые, более экологичные виды топлива.

Как сообщает BBC News, в пятницу ожидается объединение двух крупных лесных пожаров на границе штатов Новый Южный Уэльс и Виктория.

По меньшей мере 27 человек погибли с осени 2019 года, когда в Австралии начались лесные пожары. По данным университета Сиднея, погибли уже более миллиарда животных.

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Последнее: В Сиднее проходит многотысячная акция протеста в связи с бушующими в стране лесными пожарами. Об этом сообщает австралийский телеканал 9News. Протесты организованы студенческими активистами и движением Extinction Rebellion. В деловом районе Сиднея на акцию вышли около 20 тысяч человек, их маршрут проходит от городской ратуши до здания парламента. Как отмечает телеканал, участники требуют отставки премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, так […]