Солист группы «140 ударов в минуту» умер после операции

Умер солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов. О кончине артиста сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» другой участник группы Сергей Конев.
По данным телеканала «360», Абрамова нашли на улице. Он попал в больницу с переохлаждением. Мужчину поместили в реанимацию, сделали операцию, но спасти так и не смогли.
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Последнее: Умер солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов. О кончине артиста сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» другой участник группы Сергей Конев. По данным телеканала «360», Абрамова нашли на улице. Он попал в больницу с переохлаждением. Мужчину поместили в реанимацию, сделали операцию, но спасти так и не смогли.
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