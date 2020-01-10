Мультфильм «Холодное сердце 2» стал самым кассовым в мире

Самым кассовым в истории мирового кинематографа стал мультфильм «Холодное сердце 2» американской студии Walt Disney Animation Studios. Об этом сообщает Boxofficemojo.

Мировые кассовые сборы мультфильма превысили $1,325 млрд (информация обнародована 8 января 2020 года).

Первая часть мультфильма «Холодное сердце», вышедшая в прокат в 2013 году, заработала $1,281 млрд.

В центре сюжета мультфильма «Холодное сердце 2» жизнь и приключения двух сестер, Эльзы и Анны. Первая управляет снежной стихией, а вторая умеет растопить любое сердце. Мировая премьера состоялась 22 ноября 2019 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Умер солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов. О кончине артиста сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» другой участник группы Сергей Конев. По данным телеканала «360», Абрамова нашли на улице. Он попал в больницу с переохлаждением. Мужчину поместили в реанимацию, сделали операцию, но спасти так и не смогли.