Мультфильм «Холодное сердце 2» стал самым кассовым в мире

10.01.2020, 12:54, Новости дня

Самым кассовым в истории мирового кинематографа стал мультфильм «Холодное сердце 2» американской студии Walt Disney Animation Studios. Об этом сообщает Boxofficemojo.

Мировые кассовые сборы мультфильма превысили $1,325 млрд (информация обнародована 8 января 2020 года).

Первая часть мультфильма «Холодное сердце», вышедшая в прокат в 2013 году, заработала $1,281 млрд.

В центре сюжета мультфильма «Холодное сердце 2» жизнь и приключения двух сестер, Эльзы и Анны. Первая управляет снежной стихией, а вторая умеет растопить любое сердце. Мировая премьера состоялась 22 ноября 2019 года. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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