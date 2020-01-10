Изучено влияние быстрой ходьбы на продолжительность жизни

Стало известно, что люди, которые привыкли ходить быстро, живут гораздо дольше тех, кто двигается с меньшей скоростью. Такая взаимосвязь ранее считалась сомнительной и недоказанной.
Результатами проведенного исследования поделились эксперты из Центра медико-биологических исследований Лестера. В течение 7 лет они наблюдали за состоянием здоровья и скоростью движения полмиллиона британцев. Сами участники исследования оценивали скорость своей ходьбы, считая ее медленной, средней или быстрой. Затем эксперты проводили анализ и искали взаимосвязь между темпом ходьбы и смертностью. Таким образом, исследователи все же подтвердили свои предположения относительно того, что быстрая ходьба способствует более крепкому здоровью и правильному функционированию всех органов.
Также специалисты отметили, что тяжелая медленная ходьба является признаком наличия проблем с сердечно-сосудистой системой.
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Последнее: Стало известно, что люди, которые привыкли ходить быстро, живут гораздо дольше тех, кто двигается с меньшей скоростью. Такая взаимосвязь ранее считалась сомнительной и недоказанной. Результатами проведенного исследования поделились эксперты из Центра медико-биологических исследований Лестера. В течение 7 лет они наблюдали за состоянием здоровья и скоростью движения полмиллиона британцев. Сами участники исследования оценивали скорость своей ходьбы, […]
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