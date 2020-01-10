Ученые: Акулы и скаты остались без цветного зрения полмиллиарда лет назад

Австралийские ученые поделились результатами исследования, которое помогло им понять, когда акулы и скаты перестали видеть цвета. Оказалось, это случилось задолго до появления первых современных акул.

Известно, что первые рыбы появились на нашей планете приблизительно 530 миллионов лет назад. Тогда они были несколько другими, нежели представители современных жителей морей и океанов. У них не было настоящих челюстей, зубов и твердого позвоночника. Предки акул и скатов появились на Земле около 443 миллионов лет назад. Пока исследователям известно мало информации о том, какими были акулы и скаты в тот период. Недавно эксперты из Университета Макуори сравнили ДНК и структуру фоторецепторов глаз у нескольких видов акул и скатов, что позволило определить, когда морские обитатели остались без цветного зрения.

Выяснилось, без цветного зрения акулы и скаты остались примерно полмиллиарда лет назад.

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