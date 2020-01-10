Дженнифер Лопес грозит расправа: стриптизерша подала на актрису в суд

Главарем преступной банды стриптизерш была Санта Барбаш, которая в последствие получила пять лет условного срока. Именно она и стала прототипом персонажа Джей Ло.

Посмотрев фильм, разъяренная танцовщица подала в суд на создателей комедии –

студиям STX Films, Gloria Sanchez Proctions и Nuyorican Productions, основанной Дженнифер Лопес. Те, в свою очередь, заявили, что

будут защищать свое право рассказывать

основанные на реальных событиях

истории, факты которых стали общедоступными.

Женщина требует возмещения моральной компенсацию в размере 40 миллионов долларов. Эта сумма вдвое превышает бюджет картины.

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Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 7 Янв 2020 в 2:48 PST

Преступницу возмущает тот факт, что продюсеры без разрешения использовали ее образ ради получения материальной выгоды. Поразительно, но многие сцены из фильма действительно правдивы и полностью отражают жизнь Санты.

По словам Барбаш, она чувствует себя опороченной и униженной. Танцовщица считает, что вымышленные эпизоды показывают ее «отвратительно и безответственно», сообщает РИА ФАН.

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Последнее: Главарем преступной банды стриптизерш была Санта Барбаш, которая в последствие получила пять лет условного срока. Именно она и стала прототипом персонажа Джей Ло. Посмотрев фильм, разъяренная танцовщица подала в суд на создателей комедии – студиям STX Films, Gloria Sanchez Proctions и Nuyorican Productions, основанной Дженнифер Лопес. Те, в свою очередь, заявили, что будут защищать свое […]