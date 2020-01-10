Дженнифер Лопес грозит расправа: стриптизерша подала на актрису в суд

Главарем преступной банды стриптизерш была Санта Барбаш, которая в последствие получила пять лет условного срока. Именно она и стала прототипом персонажа Джей Ло.
Посмотрев фильм, разъяренная танцовщица подала в суд на создателей комедии –
студиям STX Films, Gloria Sanchez Proctions и Nuyorican Productions, основанной Дженнифер Лопес. Те, в свою очередь, заявили, что
будут защищать свое право рассказывать
основанные на реальных событиях
истории, факты которых стали общедоступными.
Женщина требует возмещения моральной компенсацию в размере 40 миллионов долларов. Эта сумма вдвое превышает бюджет картины.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Преступницу возмущает тот факт, что продюсеры без разрешения использовали ее образ ради получения материальной выгоды. Поразительно, но многие сцены из фильма действительно правдивы и полностью отражают жизнь Санты.
По словам Барбаш, она чувствует себя опороченной и униженной. Танцовщица считает, что вымышленные эпизоды показывают ее «отвратительно и безответственно», сообщает РИА ФАН.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Главарем преступной банды стриптизерш была Санта Барбаш, которая в последствие получила пять лет условного срока. Именно она и стала прототипом персонажа Джей Ло. Посмотрев фильм, разъяренная танцовщица подала в суд на создателей комедии – студиям STX Films, Gloria Sanchez Proctions и Nuyorican Productions, основанной Дженнифер Лопес. Те, в свою очередь, заявили, что будут защищать свое […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Дочь Сергея Бодрова-младшего получила первую роль в кино / 30 ноября
- Мнение: Диссиденты наоборот: Как граждане СССР сопротивлялись «десталинизации» / 23 декабря
- Альтруистическое поведение облегчает боль / 3 января
- «Подхватила и поцеловала»: Исаева проговорилась о близости с красавицей-дочкой Началовой / 2 декабря
- Наука: Какие калории вреднее для сердца? / 10 декабря
- Наука: Кесарево сечение лишило мышат «микробиоты стройности» / 3 декабря
- Дочь Тимати Алиса укусила бабушку Симону Юнусову за палец на ноге / 29 декабря
- Джастин Тимберлейк публично извинился перед своей женой Джессикой Бил / 6 декабря