В Индии женщина очнулась во время собственных похорон

Одну из жительниц индийского штата Карнатака признали умершей и попросили близких забрать тело после оплаты больничных сборов. Родственники устроили похороны женщины, но во время церемонии прощания она открыла глаза и встала в гробу.
В этот момент все присутствующие испытали настоящий шок, пишет телеканал «360». Выяснилось, что женщина не умерла, а впала в кому. Действия медиков признали врачебной ошибкой.
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