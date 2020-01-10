В Индии женщина очнулась во время собственных похорон

10.01.2020, 12:44, Разное

Одну из жительниц индийского штата Карнатака признали умершей и попросили близких забрать тело после оплаты больничных сборов. Родственники устроили похороны женщины, но во время церемонии прощания она открыла глаза и встала в гробу.

В этот момент все присутствующие испытали настоящий шок, пишет телеканал «360». Выяснилось, что женщина не умерла, а впала в кому. Действия медиков признали врачебной ошибкой.



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