Эксперт спрогнозировал последствия запуска авиарейсов из Крыма в Армению

«Санкции в отношении Армении со стороны Запада возможны, если Украина подсуетится и выйдет на своего куратора в лице США», – сообщил газете ВЗГЛЯД заслуженный пилот СССР Олег Смирнов, рассуждая о возможных последствиях запуска регулярных авиарейсов между Симферополем и Ереваном с марта 2020 года.

«Но, я думаю, Армения отдает себе отчет в принятии решения запустить авиасообщение с Крымом, и она вряд ли подвергнется санкциям. Реакция со стороны Запада возможна, но этот вопрос наверняка продумали, а может быть даже согласовали с Украиной и США на дипломатическом уровне», – сказал бывший замминистра Гражданской авиации СССР Олег Смирнов.

Он подчеркнул, что полеты будут производиться на основании межправительственных договоров между двумя странами – Россией и Арменией, а не между Симферополем и Ереваном.

«При этом аэропорт Симферополя полностью обеспечен всеми необходимыми атрибутами для управления воздушным движением и обслуживания пассажиров. Он внесен во все мировые справочники как аэропорт высшего класса и ежедневно обслуживает множество рейсов», – добавил собеседник.

Ранее глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк сообщил, что с марта 2020 года планируется запустить регулярные авиарейсы между Симферополем и Ереваном. По его словам, «Авиакомпания «Икар» уже получила соответствующие разрешение и согласования от Росавиации и в настоящее время вопрос находится на стадии подготовки.

Он добавил, что с марта полеты будут осуществляться дважды в неделю, а дальше – в зависимости от спроса, но не более семи раз в неделю.

По его словам, авиамаршрут между Симферополем и Ереваном станет первым регулярным международным рейсом после воссоединения Крыма с Россией и будет «хорошим примером» для Китая и Турции.

Российская авиакомпания «Икар», созданная в 1993 году, была одной из первых, кто начал регулярные перевозки в Симферополь после воссоединения полуострова с Россией.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.





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