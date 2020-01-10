Гаджеты: Сверхлегкий ноутбук ASUS ExpertBook B9450FA с автономностью до 24 часов



Наряду с многочисленными новинками от компании ASUS на выставке CES 2020 был представлен оригинальный ноутбук, предназначенный для мобильных бизнесменов. Сверхлегкий, позиционируемый как самый легкий в мире ноутбук ExpertBook B9450FA, по мнению специалистов, оказался попросту переименованным AsusPro B9, который был ранее презентован еще на IFA 2019.

Все технические параметры нового ExpertBook B9450FA, который, по сути, является копией AsusPro B9, сохраняются неизменными. Ноутбук остается самым легким для своего класса устройств. Так модель, оснащенная аккумулятором на 33 Втч, весит всего 880 грамм, а устройство с батареей на 66 Втч имеет массу 990 грамм. Последний вариант, по заявлению разработчиков, обеспечивает до 22 часов автономной работы без подзарядки.



Геометрические размеры ноутбука ExpertBook B9450FA (320х202х14,9 мм) часто сопоставляют с листом стандартного листа А4 (297х210 мм). При этом толщина устройства сопоставима с диаметром батарейки формата АА, которая составляет 14 мм.

При изготовлении корпуса использовался магниево-алюминиевый сплав, высокая прочность которого обеспечивает соответствие ноутбука стандартам армии США MIL-STD-810G по устойчивости к высоким и низким температурам, к воздействию воды и механическим повреждениям. Использование фирменного шарнира ErgoLift обеспечивает приподнимание корпуса при открытой крышке, над поверхностью стола, что обеспечивает дополнительный зазор для повышения эффективности отвода тепла.



Остальные технические характеристики ExpertBook B9450FA следующие: экран с диагональю 14 дюймов оснащен минимальными рамками, обеспечивающими 94% полезной площади. Аппаратная часть ноутбука работает на процессоре Intel Core i7 и i5 10-го поколения, видеокарте Intel UHD Graphics 620 и получает 16 ГБ оперативной памяти. Два накопителя SSD M.2 PCIe x4 обеспечивают общий объем встроенной памяти 2 ТБ. Предусмотрены адаптеры Intel 802.11 a/b/g/n/ax (2×2), модуль Bluetooth 5.0. Безопасность обеспечивает дактилоскопический датчик. В ноутбуке имеется двойной микрофон и стереодинамики Harman Kardon.

Удобную работу с ноутбуком обеспечивает наличие большого количества разъемов: USB-A 3.2 Gen 2, два порта Thunderbolt 3 в формате USB-C, HDMI, micro-HDMI для LAN, Kensington и 3,5-мм аудиоразъем для наушников. Цена и сроки выхода ноутбука на рынок не сообщаются.

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