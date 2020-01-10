Мнение: Украинский Boeing-737 «случайно» сбили иранской ракетой из российского ЗРК?

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский Boeing-737 под Тегераном был сбит ракетой.

Дословно: «Мы располагаем разведанными из разных источников, включая наших союзников и нашу собственную разведку. Согласно этим данным, самолет был сбит иранской ракетой типа «земля-воздух». Это могло быть непреднамеренно».

А в США уже даже определили конкретное оружие, из которого был сбит украинский Boeing-737. Американские СМИ со ссылкой на разведку США сообщали, что самолет могла сбить иранская ракета, выпущенная из зенитно-ракетного комплекса российского производства «Тор». Это притом, что на вооружении Ирана есть ЗРК не только российского производства. Есть, к примеру, иранские ЗРК Bavar-373 или Talash, есть китайские ЗРК FM-80, есть даже британские ЗРК Rapier….

В общем, к исходу вторых суток после катастрофы становится очевидно, что всей правды о трагедии в небе над Ираном, мир, похоже узнает не скоро. А когда расследование завершится, каждый увидит то, что захочет увидеть (как на верхней картинке).

Источник: Ирек Муртазин

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