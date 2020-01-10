Иран может попросить Россию о помощи в расшифровке самописцев разбившегося Boeing

Иран может попросить Россию, Францию, Украину, Германию или Канаду о помощи в расшифровке бортовых самописцев разбившегося в Тегеране лайнера «Международных авиалиний Украины», сообщил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар.

«Конечно, у нас не очень хорошие отношения с компанией Honeywell (производитель бортовых самописцев). Однако Франция, Германия, Канада, Украина и РФ также в ограниченном порядке используют это оборудование, и мы можем обратиться к ним», – сообщил Резайефар, передает ТАСС.

Ранее Иран пригласил Национальный совет по безопасности на транспорте США и Совет по безопасности на транспорте Канады принять участие в расследовании крушения украинского самолета.

Тем временем СМИ со ссылкой на данные американской разведки сообщили, что украинский Boeing якобы был сбит «двумя иранскими ракетами ПВО». Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что версия о попадании ракеты в украинский Boeing в Иране не исключается, но, отметил он, в настоящее время эти предположения не подтверждены.

В Тегеране обвинения в свой адрес называют необоснованными.

Как отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД военный летчик Владимир Попов, характер падения украинского авиалайнера Boeing 737 говорит о том, что наиболее вероятна техническая причина катастрофы.

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