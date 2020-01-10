Стало известно о планах США создать спецподразделение в Азии

10.01.2020, 12:30, Новости дня

Американские военные планируют создать на островах к востоку от Филиппин и Тайваня специализированное подразделение для противодействия РФ и Китаю, информирует Bloomberg.

По данным агентства, у оперативной группы будет возможность запускать высокоточные ракеты большой дальности, способные поражать наземные и морские цели. В частности, речь может идти о гиперзвуковых ракетах. Кроме того, военные смогут осуществлять кибероперации, передает ТАСС.

Как сообщил министр сухопутных войск США Райан Маккарти, этот шаг нацелен на то, чтобы частично нейтрализовать возможности РФ и Китая в регионе.

Подразделение будет создано в сотрудничестве с Национальным управлением военно-космической разведки США, которое отвечает в том числе за разработку американских разведывательных спутников и управление ими.

В конце прошлого года США впервые на уровне высших военных руководителей признали «полезность» размещения ракет средней дальности в Азии – против Китая. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в связи с чем США идут на такого рода обострение, почему происходящее угрожает повторением Карибского кризиса и какое отношение все это имеет к России.



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