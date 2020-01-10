МИД отреагировал на события в Абхазии

Москва расценивает происходящее в Абхазии как внутреннее дело республики и рассчитывает на скорейшую стабилизацию обстановки в стране в рамках правового поля, сообщили в МИД России.
В сообщении на сайте министерства указывается, что в Москве следят «за развитием внутриполитической ситуации в Сухуме», но расценивают эти события как «внутреннее дело» республики.
«Рассчитываем на скорейшую стабилизацию обстановки в Абхазии в рамках правового поля через прямой мирный диалог заинтересованных сторон», – указали в ведомстве.
Напомним, в четверг в Абхазии митингующие начали штурм администрации президента республики, они выбили окно и пытались прорваться внутрь здания. В администрации назвали произошедшее попыткой государственного переворота.
На фоне беспорядков парламент Абхазии принял обращение к президенту с предложением об отставке.
Пресс-служба Рауля Хаджимбы в ответ заявила, что парламент хотя и говорит о желании «избежать дальнейшей дестабилизации», своим обращением «может только осложнить ситуацию».
В пятницу стало известно, что протестующие в Абхазии вскрыли оружейную комнату в администрации президента.
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