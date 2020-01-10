Мария Порошина после рождения пятого ребенка вернула себе форму благодаря спорту

В прошлом году у Марии Порошиной появился пятый ребенок, воспитанием которого она занимается сама. По словам актрисы, после рождения малыша она смогла вернуть себе прежнюю форму благодаря спорту.

Как сказала знаменитость, с возрастом ей намного сложнее похудеть. Ранее она могла легко сбросить 15-20 килограммов, а теперь это требует больших усилий. Тем не менее, ради участия в новой театральной постановке Мария Порошина решила всерьез заняться собой, чтобы шикарно выглядеть. После рождения пятого наследника артистка в очередной раз обратилась к диетологу, составившего для нее специальный режим раздельного питания. В первый день звезда экранов ест пищу с содержанием белков, а затем углеводов. На время диеты она полностью исключила из рациона жареное, сладкое и мучное.

Похудеть многодетной матери также помогло устройство, которое считает количество пройденных за день шагов. Эти часы показали Порошиной, что ей нужно больше двигаться. По этой причине актриса, несмотря на другие занятия спортом, подключила в свое расписание бег на дорожке. Благодаря этому она вернула себе форму, о чем сообщает Глобал.

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