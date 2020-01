Мнение: Видео попадания ракеты по украинскому Боингу: детали

Прошло целых два дня как в интернете появилась видеозапись предположительно момента поражения украинского рейса PS752, которая была опубликована иранским активистом Нариманом Гарибом на его странице в Twitter. Иранец отметил, что не может гарантировать подлинность видеоролика, т.к. ему это видео передал неизвестный.

Международная группа Bellingcat, которая занимается в том числе и расследованием авиакатастроф заявила о том, что им удалось определить геолокацию места съемки и она совпала с траекторией полета рейса PS752.

We've geolocated newly-discovered footage showing an apparent missile strike on #PS752 to a suburb west of Tehran.https://t.co/dzDiYTKWzS

— Bellingcat (@bellingcat) January 9, 2020

При этом они полностью сопоставили кадры с места съемки со спутниковым изображением местности на которое спроецировали траекторию самолета.

Нерешенным моментом, как отмечают в Bellingcat остается вопрос с двумя фотографиями носовой части зенитной ракеты комплекса ПВО ТОР М1.





В комментарии к снимкам отмечено, что:

Происхождение этих фотографий все еще выясняется, так как люди, которые делали снимки, публично не выступали. Этот объект, скорее всего, находится в жилом районе недалеко от Парада, а не вблизи места крушения. Оба изображения показывают одно и то же местоположение и объект, это видно по камням и сколам на бордюре.

В свою очередь первыми о том, что украинский боинг мог быть сбить силами иранских ПВО сообщили американские СМИ Newsweek и CBS со ссылкой на свои источники в разведке США.

We are analyzing this new video supposedly showing a mid-air explosion. By our initial estimation, the video shows an apartment block in western Parand (35.489414, 50.906917), facing northeast. This perspective is directed approximately towards the known trajectory of #PS752. pic.twitter.com/nDvjRIkFU4

— Bellingcat (@bellingcat) January 9, 2020

Спустя несколько часов после американских публикаций со ссылкой на разведку Канады премьер-министр государства Джастин Трюдо заявил, что:

«У нас есть данные разведки из множества источников, включая [спецслужбы] наших союзников и нашу собственную разведку; разведданные указывают, что самолет был сбит иранской ракетой класса “земля — воздух”. Эти действия вполне могли быть непреднамеренными»

Естественно ничего из этих доказательств общественности предъявлено не было. Смею предположить, что в момент катастрофы весь Иран находился под пристальным наблюдением спутников своих западных оппонентов, до и после ракетной атаки американской базы на территории Ирака. Но общественности об этом видимо знать не нужно.

Ждем данные из "черных ящиков", которые не находятся под строжайшим секретом военной тайны, а предоставляются для изучения сотрудникам Боинга и представителям украинской авиакомпании, работающим над установлением причин катастрофы прямо на месте.

