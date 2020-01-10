Названа основная версия крушения самолета в Казахстане

Причиной крушения самолета казахстанской авиакомпании «Бек эйр» 27 декабря 2019 года могло стать его обледенение, сообщил вице-премьер Казахстана Роман Скляр.

«С учетом изученной метеорологической информации и анализа параметрических данных бортового самописца основной версией случившейся катастрофы является версия обледенения воздушного судна», – приводит его слова ТАСС.

Комиссия не исключила вероятности отложения льда на поверхности воздушного судна, простоявшего на стоянке около двух суток.

Он добавил, что правительственная комиссия не выявила нарушений по загрузке и центровке воздушного судна.

Напомним, 27 декабря в результате крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air, вылетевшего из Алма-Аты в Нур-Султан и рухнувшего в районе жилого сектора, погибли 12 человек, 49 пострадали.

В качестве основных причин произошедшего рассматривали техническую неисправность, ошибку пилотирования и неблагоприятные метеоусловия. Предполагалось также, что авария могла произойти из-за спутного следа взлетевшего за минуту до этого Airbus.





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