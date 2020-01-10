Мнение: Провал «дочери офицера»…

Тут один «товарищ» в ЖЖ-шечке жаловался-печалился, что, дескать, ему, и всем другим гражданам России, жить плохо. Режим «преступный путинский» голодом и холодом народ, и его естестно, морит.

Опечалился я горю гражданина, и полез в настройки его посмотреть – в каком регионе России так «путинский» режим лютует.

Оказалось… в Канаде. Народ, не подскажете, когда Россия Канаду успела к себе присоединить? Когда Крым – знаю, а вот когда Канаду – не помню.

В общем, спалилась очередная «дочь офицера», плохо их в ЦРУ готовят, плохо…

(с) Александр Скиданов

Источник: Конт

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