Уставшая отдыхать Ольга Бузова снова собралась в отпуск с Давидом Манукяном

Недавно Ольга Бузова заявила, что уже устала отдыхать, однако это не мешает ей снова отправиться в отпуск. Согласно публикации в Instagram, компанию певице составит Давид Манукян.

Рождественские праздники звезда «Дома-2» встретила в Куршевеле, а после возвращения в Россию она планировала сосредоточиться на работе перед грядущим туром. Ольга Бузова посредством размещения на своей странице поста пояснила фолловерам о больших планах на этот год. Тем не менее, на днях стало известно, что артистка снова уезжает в отпуск — и не одна, а с новым бойфрендом Давидом Манукяном. О будущих гастролях знаменитость мечтала, находясь на курорте.

Теперь Бузова намерена отправиться в новый полет, но неизвестно, куда именно. Исполнительница намекнула поклонникам, что ее и блогера ожидает весьма долгое путешествие. Почему певица решила продолжить новогодние каникулы – остается загадкой. В комментариях фанаты пожелали ей хорошего отдыха, о чем сообщает Глобал.

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