Тимати сбрил бороду после спора с дочерью Алисой Юнусовой

Тимати удивил поклонников в Instagram новой публикацией. На запечатленных кадрах рэпер проиграл дочери Алисе Юнусовой спор, после чего был вынужден сбрить бороду.

Ранее артист очень гордился своей растительностью на лице, однако не сильно расстроился после выполнения требования. «Она ушла, но обещала через 2 недели вернуться!» — заявил Тимати в своем блоге. Певцу пришлось сбрить бороду после игры с 5-летней наследницей в «камень-ножницы-бумагу». В то же время фолловеры знаменитости заметили, что спор был неравным, ведь Алиса Юнусова в случае своего проигрыша должна была весь вечер смотреть выбранное звездным отцом кино, а не мультфильм. Тем не менее, родитель уступил дочери со счетом 2:1 и пошел в ванную.

Тимати запечатлел весь процесс на камеру, чтобы показать подписчикам. Примечательно, что исполнитель сбрил только бороду, а усы оставил, из-за чего стал неузнаваемым. Поклонники сразу же принялись сравнивать кумира с Фредди Меркьюри, кузнецом Вакулой и Пабло Эскобаром из игры «Супер Марио».

Внимание интернет-пользователей больше всего привлекло то, что сюжет хип-хоп-артиста оценил Филипп Киркоров. «Очень круто!» — написал поп-король, чей комментарий собрал почти тысячу отметок «Нравится».

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