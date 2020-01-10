Инсталляцию с танцующими женщинами решили убрать с главной елки Екатеринбурга

Власти Екатеринбурга обратились к подрядчику с требованием убрать с главной елки в центре города инсталляцию с танцующими женскими силуэтами, сообщили в пресс-службе мэрии.

В мэрии сообщили, что инсталляция «не была согласована с управлением культуры», и «каким образом она там появилась – непонятно», передает РИА «Новости».

«После того, как информация у нас появилась, управление культуры обратилось к подрядчику еще раз проверить все, какие инсталляции запрограммированы, и конкретно эту убрать», – добавили в пресс-службе.

Ранее екатеринбургский новостной портал Е1.ru опубликовал видео, снятое местной жительницей: женщину возмутила инсталляция на главной елке в ледовом городке на Площади 1905 года. На кадрах видно, что по конусу движутся танцующие женские силуэты высотой до самой верхушки елки.

По мнению женщины, это не соответствует детскому празднику.

Ранее в Екатеринбурге на выставке искусств организаторы заклеили картины с изображением обнаженных женщин.

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