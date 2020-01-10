«Леденящие душу приключения Сабрины. Часть 3». Вышел ролик с песней главной героини. Видео

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Видео: Netflix / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: До сих пор мы не представляли, каким будет новое поколение седана Volkswagen Polo для России. Теперь завеса тайны приоткрылась: новый Polo в камуфляже уже засветился на дорогах. И похоже, нас ждет большой сюрприз! Внимательному пользователю с ником Cadiol удалось сфотографировать в Москве предсерийный образец нового Volkswagen Polo, который, вероятно, готовят для России. Автомобиль с немецкими […]
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