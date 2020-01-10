Скандалы: «Умна, красива, тактична, немногословна…»

В отличие от президента Украины Зеленского рейтинг «первой леди» Незалежной не падает

Президент Украины Владимир Зеленский за полгода пребывания у руля страны растерял почти треть электоральной поддержки. А вот его супруга Елена Зеленская, ставшая весной 2019 года «первой леди», это звание несет без репутационных потерь. Ни к ее поведению, ни к высказываниям претензий у народа почти нет. Мы выяснили, чем запомнилась жена Зеленского-президента за последнее время. Наверное, умение держать соответствующий имидж связано с характером и профессиональными навыками Елены. Она как мастер-сценарист больше ориентирована на работу «за кадром». Первенство же однозначно отдает супругу. Причем иногда ей даже приходится ненавязчиво «поправлять» Владимира, который, похоже, пока плохо знаком с правилами этикета первых лиц государства. В интервью телеканалу ТСН Елена недавно рассказала: «Мой муж хочет, чтобы я всегда была впереди. И иногда толкает меня вперед. Но есть протокольные правила, по которым я должна быть сзади».

Елена призналась журналистам, что очень долго — почти полгода — привыкала к роли «первой леди». И до конца еще не освоилась. Больше всего ее напрягает «отсутствие личного пространства». Прежде она отдыхала от работы и домашних забот за рулем автомобиля. Там она могла побыть наедине с собой. Теперь же ее возит водитель, а сопровождает охрана. Какое уж тут уединение. Единственное место, где она теперь может уединиться — это ванна.

Пришлось изменить и домашние привычки. Прежде они с Владимиром могли обсуждать многие темы, причем иногда в довольно «горячей» обстановке. Теперь Елена пытается лишний раз Зеленского своими высказываниями не раздражать, поскольку «из-за этого у него портится настроение». А это может помешать ему в выполнении обязанностей президента. Поэтому дома они вообще стараются о работе не говорить.

Прежде, имея дом в Лондоне, Елена Зеленская могла позволить себе европейские рождественские каникулы. Или отдых летом в Италии на вилле «Квартала 95», Сейчас Зеленские не оставляют Украину «на произвол судьбы». По крайней мере, пока. Мальдивский отдых семьи Порошенко, вылившийся в одно из уголовных дел, стоит перед глазами.

Кстати, если Владимир Зеленский полностью углубился в государственную службу, то Елена продолжает сотрудничать с «Кварталом 95» и писать для него сценарии. В том числе и те, в которых бывшие коллеги Зеленского «прохаживаются» по самому новому президенту. Таким образом, видимо, Елена доносит до него то, что не может высказать дома.

Наряду с привычной работой сценариста у супруги президента появилось и множество новых обязанностей, которые она должна выполнять как «первая леди». Это благотворительные и культурные мероприятия. А еще, посетив за полгода с официальными визитами с десяток стран, Елена изучила международный опыт «первых леди» и выделила для себя сферы для приложения сил.

Во-первых, она намеревается заняться реформой школьного питания, чтобы дети принимали здоровую пищу, с небольшим количеством углеводов. «А если у нас будет программа «Яблоко для ребенка»? У нас яблоки просто гниют на Западной Украине. Их некуда продавать. Их очень много», — делилась она планами с журналистами.

Также ее интересуют вопросы гендерного равенства и развития «безбарьерной среды» — чтобы все люди могли иметь «доступ ко всем услугам».

Еще Елена Зеленская намеревается поддерживать паралимпийское движение в стране. Недавно она очень трогательно проводила украинскую команду на зимние Дефлимпийские игры в Италии. Часть своего обращения к сборной первая леди Украины сопроводила жестами, пожелав спортсменам победы на языке глухонемых. Как человек системный, к реформе школьного питания и развитию безбарьерной среды Елена подошла серьезно: набрала команду, которая разрабатывает программы для реализации ее идей. Наконец, жена Зеленского собирается бороться с домашним насилием. С этой целью в 2020 году под патронатом Елены Министерство социальной политики запустит национальный call-центр, в котором будут реагировать на звонки женщин. По мнению Зеленской, эту работу на Украине нужно поставить так, «как это принято во всем мире, — в сотрудничестве с полицией, социальными службами и психологами».

Сама для себя Елена определила и еще одну роль — крепкого тыла мужа-президента. «Я могла бы жить привычной жизнью и дальше, оградив себя от проблем и информационных атак, но захотела поддержать мужа: ему непросто на эмоциональном уровне и нужен человек, который будет рядом. В том числе и физически: например, стоять рука об руку во время официальных визитов, позируя фотографам со всего мира, — и не портить кадр» — рассказывала она журналистам.

К слову, Елена, действительно, эффектно смотрится в роли первой леди. У пары Зеленских было с десяток международных визитов, и по большей части Елена выглядела достойно. В отличие от жен бывшего генпрокурора Луценко и президента Порошенко, Елена не раздражает граждан дорогими вещами европейских брендов. Западные страны она посещает в костюмах и платьях украинских дизайнеров. Как признавалась она сама, делает она это специально — для популяризации украинской моды. «Украинская мода для меня — особая страница. Стараюсь во время официальных визитов, событий надевать именно украинское. И, когда меня спрашивают, чей наряд, для меня исключительная гордость назвать бренд из Украины», — поясняла Елена.

Правда, дизайнеры не всегда отвечают Зеленской взаимностью. В связи с чем украинские СМИ уже не раз обсуждали не слишком удачный, на их взгляд, образ первой леди. Если первые выходы Елены — на инаугурации Владимира Зеленского и во время визита в Париж — были безупречны, то затем начали случаться сбои. Особо громким вышел конфуз с желтым платьем от дизайнера Ивана Фролова, в котором она в Японии принимала участие в интронизации императора Нарухито. Закрытое платье, чем-то напоминающее кимоно, тем не менее вызвало осуждение на Украине: по мнению светских обозревателей, присутствовать на интронизации в желтом было неэтично. Ведь этот цвет — символ императорского дома Японии.

Правда в самой Японии по этому поводу к президентской чете Зеленских претензий не имели. Более того, посольство Японии на Украине заявило, что «наряд первой леди подчеркнул уважение украинцев к культуре Японии». Однако по возвращении на Родину Елена решила выставить спорное платье на аукцион.

Подсуропили Елене дизайнеры и во время ее визита в Эстонию. Для вечернего выхода ей подготовили черное шелковое платье с вышивкой и открытой спиной от украинского бренда Lake Studio. Платье само по себе эффектное. Только в театре шелковое изделие быстро помялось и стало выглядеть неопрятно.

Кстати, этот же бренд сделал для Елены еще одно «траурное» платье. Так что в Эстонии и Литве она выглядела старше своего возраста. «Диверсантом» назвали модные обозреватели и дизайнера Артема Климчука, в чьих платьях Елена была на официальной встрече президентов США и Украины. Чернильно-синий цвет одеяний Елене категорически не к лицу, а мешковатый покрой низа еще более усугубил ситуацию.

И тем не менее, украинцы признают: Елена на данный момент — лучшая «первая леди» страны за всю ее историю. Умна, красива, тактична, немногословна… Что еще нужно для образа идеальной спутницы президента.

Елена Гамаюн

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: До сих пор мы не представляли, каким будет новое поколение седана Volkswagen Polo для России. Теперь завеса тайны приоткрылась: новый Polo в камуфляже уже засветился на дорогах. И похоже, нас ждет большой сюрприз! Внимательному пользователю с ником Cadiol удалось сфотографировать в Москве предсерийный образец нового Volkswagen Polo, который, вероятно, готовят для России. Автомобиль с немецкими […]