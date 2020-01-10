Обновленный Renault Sandero готовится к выходу

Компания Dacia приступила к тестовым испытаниям нового хетчбэка Sandero.
В Сети распространились шпионские изображения автомобиля, который обнаружили во время тестов на дорогах общего пользования. Эксперты моментально уличили хетчбэк в повторении элементов дизайна кроссовера Duster нового поколения. Сходства заключаются в форме светодиодной оптики, а также радиаторной решетке автомобиля.
Кроме того, на кузове применили защитную пленку, которая скрывает основной рельеф обновленного хетчбэка. Новинка построена на платформе CMF-B, способствующей повышенному комфорту и безопасности. Специалисты сообщают, что новая модель получил 1,3-литровый мотор с мощностью 95л.с.. Также поступит улучшенный экземпляр на 130 л.с. мощности.
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