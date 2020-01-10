Geely показала новый кроссовер HaoYue

Китайский бренд Geely опубликовал официальные фотографии нового кроссовера, который получил трехрядный салон.

В частности, новая модель поступит в продажу на местном рынке под названием Geely HaoYue. В свою очередь, габариты автомобиля повторяют популярный южнокорейский кроссовер Hyundai Santa Fe. В продажу одновременно поступят модификации с 6-7-рядными салонами. Известно, что под капотом кроссовера установили 1,5-литровый двигатель с мощностью 177 л.с. Однако появится и улучшенный экземпляр на 184 л.с. мощности.

Новая модель сможет похвастаться передним или полным приводом во всех версиях. Кроссовер Geely HaoYue получил адаптивный круиз-контроль, продвинутый мультимедийный комплекс, а также систему экстренного торможения. Премьера пройдет в скором времени.

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