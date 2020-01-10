Косачев объяснил логику заявления Трампа о «защите Европы от России»

10.01.2020, 12:12, Новости дня

Президент США Дональд Трамп, заявляя, что его страна якобы «защищает Европу от России», действует в своей логике – не политика, а коммерсанта, сообщил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

«Он (Дональд Трамп – прим. ВЗГЛЯД) считает американские расходы на содержание НАТО чрезмерными. И всеми правдами и неправдами старается переложить существенную часть этого бремени на европейских союзников по НАТО», – сказал сенатор в комментарии RT.

По его словам, ради достижения этой цели Трамп внушает европейцам, что существует некая угроза, в качестве которой избрана Россия.

«Отсюда нынешний тезис, более внятно сформулированный Трампом, чем он это позволял себе ранее», – сказал Косачев, назвав американскую политику «некачественной».

«Может быть, это даст результат, что называется, по бизнесу, но это совершенно точно некачественная политика, потому что она основана на обмане и запугивании своих союзников», – добавил он.

Косачев выразил надежду, что европейские страны НАТО «будут выстраивать свою политику», основываясь на реальных угрозах, а не «на придуманных в Вашингтоне».

Напомним, Трамп ранее пожаловался, что в Европе «его невзлюбили» за требование отчислять больше средств на оборону, при этом США, по его словам, «защищают европейцев от России».

В августе газета ВЗГЛЯД подробно писала об угрозах США в адрес Германии из-за недостаточного финансирования альянса со стороны Берлина.



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