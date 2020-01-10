В ДНР завели дело по факту жестокого обращения с пленными на Украине

Генпрокуратура Донецкой народной республики (ДНР) ведет расследование уголовного дела по факту жестокого обращения украинских правоохранителей с военнопленными и гражданским населением, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следственным управлением Генеральной прокуратуры ДНР расследуется уголовное дело по факту жестокого обращения с военнопленными и гражданским населением со стороны военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), других военизированных формирований и сотрудников правоохранительных органов Украины», – передает ТАСС со ссылкой на Донецкое агентство новостей сообщение ведомства.

В пресс-службе сообщили, что в ходе расследования признаны потерпевшими 60 человек, переданные украинской стороной в рамках состоявшегося в конце декабря обмена. Среди них – ополченцы, экс-сотрудники спецподразделения МВД Украины «Беркут», а также участники движения «антимайдан».

29 декабря впервые за два года состоялся обмен пленными между Киевом и народными республиками Донбасса. После чего освобожденные жители Харькова рассказали о лжи украинских СМИ и пытках в СБУ.

Напомним, 30 декабря омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что все лица, переданные Киевом ДНР в рамках обмена пленными, подвергались пыткам.





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