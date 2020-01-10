Зеленский назвал канадцев гражданами Канадии

10.01.2020, 12:05, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский ошибся в обращении к гражданам Канады, назвав их канадианцами.

Украинский лидер в Twitter поблагодарил главу канадского правительства Джастина Трюдо за предложение о помощи в расследовании крушения самолета в Иране и выразил соболезнования канадцам. Однако в своем посте украинский президент сделал опечатку и в результате обратился к гражданам «Канадии».

«Наши мысли с семьями граждан Канадии, погибших в этой катастрофе», – написал украинский президент, передает РИА «Новости».

В комментариях подписчики пристыдили Зеленского, указав на то, что ошибаться в таких важных заявлениях недопустимо. Пост был удален, а затем опубликован снова в исправленном виде.

Зеленский и его администрация не впервые оказываются в подобной неловкой ситуации. Так, в октябре сотрудники офиса президента Украины опубликовали отчет о его визите в Ригу, в котором перепутали Латвию с Литвой. А в июле пресс-служба Зеленского назвала столицей Канады вместо Оттавы город Торонто.



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