Поклонников удивляет черная повязка на голове Аллы Пугачевой

Поклонники российской певицы Аллы Пугачевой заметили, что она в последнее время не расстается с черной повязкой на голове. Примадонна не комментирует, какой смысл несет этот аксессуар, поэтому фанатам приходится самим размышлять, для чего он необходим.

Как пишет информационный портал ГлобалМСК.ру, впервые у Аллы Пугачевой черную повязку на голове увидели после трансляции «Того самого концерта» на «Первом канале». С этим аксессуаром в прошлом году она репетировала юбилейный концерт. Именно тогда звезда заявила, что с повязкой теперь не расстается.

Многие сочли, что с помощью этого элемента гардероба Алла Пугачева пытается защититься от «проклятий» и «черной магии». Кроме того, аналогичную черную повязку носит Татьяна Михалкова — супруга российского режиссера Никиты Михалкова. Даже Максим Галкин не смог пролить свет на сакральный смысл ношения черной повязки.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Покупатели в калининградском супермаркете так и не поняли: почему житель захотел поплавать в резервуаре. В Калининграде накануне произошел курьезный случай. В супермаркет «Виктория» зашел мужчина. Увидев стоящий резервуар с живой рыбой, он прямо в пальто и ботинках полез в аквариум. При этом он кричал: «Я – карп». Видео со странным покупателем быстро разошлось по соцсетям. […]