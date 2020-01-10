Поклонников удивляет черная повязка на голове Аллы Пугачевой

10.01.2020, 12:04, Разное

Поклонники российской певицы Аллы Пугачевой заметили, что она в последнее время не расстается с черной повязкой на голове. Примадонна не комментирует, какой смысл несет этот аксессуар, поэтому фанатам приходится самим размышлять, для чего он необходим.
Как пишет информационный портал ГлобалМСК.ру, впервые у Аллы Пугачевой черную повязку на голове увидели после трансляции «Того самого концерта» на «Первом канале». С этим аксессуаром в прошлом году она репетировала юбилейный концерт. Именно тогда звезда заявила, что с повязкой теперь не расстается.

Многие сочли, что с помощью этого элемента гардероба Алла Пугачева пытается защититься от «проклятий» и «черной магии». Кроме того, аналогичную черную повязку носит Татьяна Михалкова — супруга российского режиссера Никиты Михалкова. Даже Максим Галкин не смог пролить свет на сакральный смысл ношения черной повязки.



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