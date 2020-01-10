Малахов помог встретиться разлученным на 14 лет матери и сыну

Марина Захарченко из города Карталы рассказала, что ее сын Дмитрий пропал 14 лет назад. Молодой человек уехал на работу из Магнитогорска и бесследно исчез. Тогда поиски не дали результата, однако позже юношу обнаружили в белорусской психбольнице.
«Сын в нормальном состоянии: веселый, довольный, абсолютно адекватный. Сама встреча прошла хорошо. Он, конечно, меня узнал. Всех помнит, но ничего не рассказывает об этих 14 годах», – цитирует женщину URA.ru. Сейчас Дмитрий находится на обследовании в Челябинской больнице. Потом его перевезут в Карталы.
Женщина рассказала, что у нее не было денег на поездку в другую страну и необходимое медицинское сопровождение. Ей предлагали финансовую поддержку сотрудники шоу «Скандальные ДНК-тесты» на Первом канале, но Захарченко отказалась. «Боюсь, что суматоха при съемках может плохо повлиять на Диму», – аргументировала свое решение Марина.
Продюсеры «Прямого эфира» с Андреем Малаховым оказались более убедительными. Сейчас программу готовят к выходу в эфир.
Ранее Захарченко предъявляли для опознания тело мужчины, но она не узнала в нем сына. В июне 2019 женщину пригласили в полицию, где показали документы и фото. Она узнала Дмитрия. Родство также подтвердил анализ ДНК и отпечатки пальцев, которые у юноши сняли на украинско-белорусской границе.
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