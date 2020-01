«Камаз» Николаева завершил выступления на «Дакаре» из-за поломки двигателя

Экипаж российской команды «Камаз-мастер» под управлением Эдуарда Николаева из-за технических проблем не смог завершить дистанцию шестого этапа ралли-марафона «Дакар», который проходит в Саудовской Аравии, сообщила пресс-служба команды.

На 33-м км спецучастка на грузовике Николаева окончательно вышел из строя двигатель, проблемы с которым начались еще в четверг. На ремонт у экипажа ушло более 10 часов. Николаев смог добраться до финиша пятого этапа только под утро и сразу же отправился на старт следующего спецучастка.

«Экипаж стартовал на пяти работающих цилиндрах, так как времени отремонтировать машину на бивуаке утром уже не было. Из нижней части двигателя, из поддона, вылетела наружу из-за вибрации часть кривошипно-шатунного механизма. Вся машина облита маслом и стоит без движения, экипаж в порядке. Машина находится на песчаном плато, руководство команды направило автомобиль технической помощи для эвакуации грузовика и экипажа», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Если грузовик получится отремонтировать, то Николаев сможет продолжить участие в ралли, но его результаты не пойдут в общий зачет. Николаев является четырехкратным победителем «Дакара» в качестве пилота, один раз он выиграл ралли-марафон в качестве механика экипажа.

Eduard Nikolaev, winner of the last 3 Dakars, has gone through a nightmare on stage 5 and quickly hit a standstill on day 6

He says he can't repair his truck #Dakar2020 pic.twitter.com/I2lNiS7KIC

— DAKAR RALLY (@dakar) January 10, 2020

