«Коммерсантъ»: В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви

10.01.2020, 11:57, Новости дня

В России в 2019 году продажи одежды и обуви сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет «Коммерсантъ» со сслыкой на данные аналитиков Fashion Consulting Group. Опрошенные эксперты связывают это с падением доходов населения, повышением НДС, инфляцией и аномальным потеплением.

В 2015 году оборот российского fashion-рынка снизился на 9%, до 2,27 трлн рублей, затем он возобновил рост. По оценке гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, продажи одежды, обуви и аксессуаров в прошлом году с учетом покупок в заграничных интернет-магазинах упали 4%, до 2,5 трлн рублей.

Гендиректор FCG Анна Лебсак-Клейманс объяснила спад продаж снижением потребительского спроса, повышением НДС с 18% до 20%, инфляцией, а также ростом долговой нагрузки населения. Она также отметила, что в минувшем году впервые стали массово стремиться к разумному потреблению, в том числе к длительному использованию товаров.

По ее словам, денег на одежду и обувь у людей становится меньше, а эти товары остаются главной статьей расходов семей, «опережая даже развлечения вне дома».



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