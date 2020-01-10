Plus size модель Грэм на позднем сроке показала упражнения для растяжки

32-летняя пышнотелая американская модель Эшли Грэм, которая вскоре станет мамой, показала в Instagram комплекс упражнений для растяжки, который выполняет на девятом месяце беременности.
«Девять месяцев. И вот как мы это делаем», – написала она.
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9 months in and this is how we do it * * @mrjordan1911
О беременности Грэм сообщила в августе 2019 года.
Эшли Грэм родилась 30 октября 1987 года. Она снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour. В 2016 году она стала первой plus size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.
С мужем Джастином Ирвином Грэм живет в браке с 2010 года.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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