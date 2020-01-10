Ателье ABT представило доработанный кроссовер Audi SQ8

Известное ателье ABT Sportsline доработало популярный купеобразный кроссовер Audi SQ8.

Отличия автомобиля заключаются не только в применении более агрессивного стиля кузова, но и в существенном улучшении технических параметров. Распознать уникальную модель можно по измененному переднему спойлеру, а также улучшенной выхлопной системе. Дизайнеры применили увеличенные колесные диски. Кроме того, в салоне установлены карбоновые чехлы для сидений, а также ряд других деталей.

С учетом существенной доработки силового агрегата, финальная мощность достигла 510 л.с., тогда как изначально базовая модель выдавала 435 л.с. При таких параметрах новый кроссовер Audi SQ8 способен разогнаться до сотни за 4,6 секунд.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Известное ателье ABT Sportsline доработало популярный купеобразный кроссовер Audi SQ8. Отличия автомобиля заключаются не только в применении более агрессивного стиля кузова, но и в существенном улучшении технических параметров. Распознать уникальную модель можно по измененному переднему спойлеру, а также улучшенной выхлопной системе. Дизайнеры применили увеличенные колесные диски. Кроме того, в салоне установлены карбоновые чехлы для сидений, […]