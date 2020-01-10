Внедорожный кроссовер Honda CR-V Black Edition презентован в Токио

Японская компания Hondaна выставке Tokyo Auto Salon 2020 представил внедорожный кроссовер Honda CR-V Black Edition.

С учетом полученных доработок паркетник способен порадовать увеличенным клиренсом, дополнительными обвесами и крупными колесными дисками. Также инженеры предусмотрели усиленные шины, способствующие езде по бездорожью. Кроме того, на крыше Honda CR-V Black Edition установили дополнительную секцию освещения. Под капотом кроссовера используется 1,5-турбированный двигатель, выдающий 193 л.с. мощности.

Стоит отметить, что новая модель Honda CR-V Black Edition имеет бесступенчатый вариатор, а также систему полного привода. Что касается силовой установки, то пока никаких радикальных изменений разработчики не планируют.

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