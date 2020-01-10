Официально: старший сын Дэвида Бекхэма Бруклин подтвердил роман с Николой Пельтц

Конец 2019 года выдался у Бруклина Бекхэма богатым на разбитые женские сердца. В сентябре этот «горе-фотограф» и начинающий режиссер всюду появлялся в компании модели Ханы Кросс, но потом пара распалась. В октябре пресса начала писать о романе Бруклина уже с 27-летней моделью Фиби Торранс и через пару недель — с 21-летней канадской актрисой Натали Ганжорн. В начале декабря папарацци удалось заснять его в аэропорту Нью-Йорка в компании актрисы и звезды сериала «Мотель Бейтсов», а также дочери знаменитого американского промышленника и миллиардера Нельсона Пельтца Николы Пельтц. Они нежно обнимались, держались за руки, а Никола безуспешно пыталась прикрыть руками лицо. Сама девушка на тот момент была давно свободна: еще в 2018 году она рассталась с братом Джиджи и Беллы Хадид Анваром.

Но, кажется, именно на 24-летней Пельтц 20-летний Бруклин решил (пока) остановить свои поиски идеальной спутницы. Незадолго до Нового года старший сын Виктории и Дэвида Бекхэм познакомил девушку с родными: пара вместе с его бабушкой и дедушкой, родителями Виктории Бекхэм — Джеки и Тони Адамс, а также братьями 17-летним Ромео и 14-летним Крузом сходили в театр. А на этой неделе влюбленные решили официально объявить о своих отношениях, по современным канонам, в социальных сетях.

Бруклин публично поздравил Николу с днем рождения и опубликовал их первую совместную фотографию у себя на странице.

С днем рождения, детка. Целую,

— написал Бруклин под черно-белым снимком, на котором они с Николой в одних полотенцах позируют в ванной в обнимку. Никола тоже не стала отставать от любимого и опубликовала в Instagram другой, не менее пикантный кадр.

Поклонники Бруклина уже гадают, сколько продлится этот роман, и делают свои ставки. К слову, судя по анонимным сообщениям из британских СМИ, родители Бруклина, Дэвид и Виктория Бекхэм, уже начали всерьез задумываться о репутации легкомысленного ловеласа, которая сложилась вокруг их сына. Впрочем, в одном ветреный юноша постоянен: каждая из его новых девушек (реальных ли или «предложенных» ему прессой) похожа на предыдущую. Что-что, а любимый типаж у Бекхэма точно есть.

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Последнее: Конец 2019 года выдался у Бруклина Бекхэма богатым на разбитые женские сердца. В сентябре этот «горе-фотограф» и начинающий режиссер всюду появлялся в компании модели Ханы Кросс, но потом пара распалась. В октябре пресса начала писать о романе Бруклина уже с 27-летней моделью Фиби Торранс и через пару недель — с 21-летней канадской актрисой Натали Ганжорн. В […]