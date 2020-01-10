Меган Маркл вылетела в Канаду к сыну Арчи

В самый разгар обсуждения их с принцем Гарри провокационного решения Меган Маркл спешно улетела в Канаду, где, по данным Daily Mail, сейчас находится ее сын Арчи. По разным сведениям, там он остался с няней или с близкой подругой герцогини Сассекской — стилистом Джессикой Мэлруни. Как сообщают источники британского издания, Меган не планировала оставаться в Англии надолго. Вместе с Гарри они вернулись в родную для него страну в понедельник после 7-недельного отпуска. Пробыв в Лондоне три дня и ошарашив мир своим решением отказаться от королевских полномочий, Меган вновь покинула Великобританию, оставив Гарри в одиночестве разбираться с последствиями.

Принц Гарри с сыном Арчи

Как стало известно благодаря британскому HELLO!, вчера днем — через несколько часов после обнародования решения Меган и Гарри — королева Елизавета, принцы Чарльз, Уильям и Гарри провели экстренные переговоры по телефону для обсуждения дальнейших действий. В итоге, к Меган и Гарри направят команду профессионалов, которая должна помочь им найти «действенное решение» в их желании изменить свои королевские обязанности.

Принц Гарри и Меган Маркл, принц Уильям и Кейт МиддлтонКликните на фото для просмотра галереи

Напомним, в среду вечером в официальном Instagram-аккаунте Меган и Гарри появилось сенсационное заявление о том, что они отказываются от своих ролей и переходят на самостоятельное финансовое обеспечение.

Мы намерены отойти от дел в качестве «старших» членов королевской семьи и работать над тем, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество королеву Елизавету II,- говорится в заявлении. Гарри и Меган не только отказываются от финансовых привилегий, положенных им по статусу, и начинают зарабатывать самостоятельно, но и концентрируются на запуске благотворительной организации, распределив свое время между Великобританией и Северной Америкой:

Этот географический баланс позволит нам воспитывать нашего сына с признательностью к королевским традициям, а также предоставит нашей семье возможность сосредоточиться на следующей главе жизни, включая запуск нашей новой благотворительной организации.

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