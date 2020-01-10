112 — Зеленский назвал канадцев жителями Канадии

10.01.2020, 11:47, Новости дня

Владимир Зеленский в своём обращении к канадцам назвал их жителями не Канады, а Канадии. Как пишет «112 Украина», обращение позже удалили и уже в откорректированном виде опубликовали заново.


Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в своём обращении к канадцам назвал их жителями не Канады, а Канадии. Как передаёт «112 Украина», соответствующий пост украинский президент опубликовал на своей странице в Twitter.

 

«Благодарю Джастина Трюдо за предложение поддержать Украину в расследовании крушения самолёта в Иране. Для обеих наших стран это общая боль. Наши мысли с семьями граждан Канадии, погибших в этой катастрофе», — написал Зеленский.

Как отмечает украинский канал, обращение позже удалили и уже в откорректированном виде опубликовали заново.



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