Politico — Трамп предложил принять в НАТО страны Ближнего Востока

Президент США Дональд Трамп выступил с предложением принимать в члены НАТО ближневосточные страны. Как передаёт Politico, Трамп также добавил, что Североатлантический альянс должен прийти на смену США на Ближнем Востоке, потому что сегодня вся нагрузка по борьбе с терроризмом в регионе лежит на США, и это несправедливо.



Reuters

В свете роста напряжённости между США и Ираном Дональд Трамп предложил принимать в члены НАТО страны Ближнего Востока. Как пишет Politico, это предложение прозвучало уже на следующий день после того, как он довольно невнятно призвал Североатлантический альянс более активно участвовать в ближневосточных делах.

«Я думаю, НАТО надо расширять, и мы должны включить туда Ближний Восток. Непременно», — заявил американский президент репортёрам, подчеркнув, что Североатлантический альянс должен прийти на смену США в этом регионе, «потому что это международная проблема».

«А мы сможем вернуться домой, или в основном вернуться домой и использовать НАТО», — продолжил президент, представивший этот шаг как компенсацию за ведущую роль Вашингтона в уничтожении ИГИЛ.*

«Это международная проблема. Мы поймали ИГИЛ. Мы оказали большую услугу Европе», — добавил Трамп.

«Поэтому я и заявил о том, что масштабы НАТО следует расширять. И эта организация должна заниматься поисками ИГИЛ, — добавил позже Трамп, снова пожаловавшись на то, что другие члены альянса вносят в него недостаточный финансовый вклад. — Мы поможем. Но сейчас вся нагрузка лежит на нас, и это несправедливо».

Как отмечает издание, американский президент не пояснил, какие ближневосточные страны он хочет пригласить в альянс, созданный в годы холодной войны в основном для того, чтобы противостоять России. Количество членов НАТО увеличилось с первоначальных 12 до 29, и состоит этот блок целиком из североамериканских и европейских стран плюс Турция, которая частично находится в Азии.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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