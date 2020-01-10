Автоновости: Подорожал проезд по платной трассе М-11 от МКАД до Солнечногорска

10.01.2020, 11:45, Новости дня

В «Северо-Западной концессионной компании» изменение тарифов на проезд по трассе Москва – Санкт-Петербург называют «частичной корректировкой»: условия проезда изменились частично, и кое на каких маршрутах он даже стал дешевле. Однако в целом тарифы заметно выросли.

Изменились, в частности, некоторые тарифы для легковых автомобилей, владельцы которых оплачивают проезд при помощи наличных, банковских карт и транспондеров, выпущенных не СЗКК. На маршрутах, сетка которых подверглась корректировке, тарифы увеличатся на 10-50 рублей.

Для автомобилистов установят новый большой штраф до 5 500 рублей

К примеру, стоимость проезда от Москвы до Шереметьево-2 (терминалы D, E и F) в дневное время вырастет на 10 рублей и составит 320 рублей. На 50 рублей – до 600 рублей – вырастет стоимость проезда в будние дни от Москвы до Солнечногорска.

С использованием официального транспондера М-11 на некоторых маршрутах тоже придется платить больше. Скажем, на 10 рублей увеличится стоимость проезда из Москвы в Зеленоград, на 20 рублей (до 300 рублей) – в Шереметьево-1 и Шереметьево-2, а тариф, позволяющий ездить днем в будни от Москвы до Солнечногорска, вырастет на 50 рублей – до 500 рублей.

При этом снизится стоимость проезда для легковых автомобилей между терминалами аэропорта Шереметьево, ПВП Шереметьево-1 и ПВП Шереметьево-2: она составит 50 рублей вместо 75 рублей.

В Северо-Западной концессионной компании мотивировали пересмотр тарифной сетки необходимостью управления автомобильным трафиком и для оптимизации финансовой составляющей концессионного проекта – обслуживания дороги, оплаты кредитов и тому подобное.



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Последнее: В «Северо-Западной концессионной компании» изменение тарифов на проезд по трассе Москва – Санкт-Петербург называют «частичной корректировкой»: условия проезда изменились частично, и кое на каких маршрутах он даже стал дешевле. Однако в целом тарифы заметно выросли. Изменились, в частности, некоторые тарифы для легковых автомобилей, владельцы которых оплачивают проезд при помощи наличных, банковских карт и транспондеров, выпущенных […]

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