На Камчатке ищут пропавших без вести моряков

10.01.2020, 11:37, Разное

С борта стоящей у причала в бухте Крашенинникова в Вилючинске баржи пропали два моряка. В полиции рассказали, что члены экипажа не смогли сойти на берег.

«На борту судна остались личные вещи и паспорта пропавших. В настоящее время о месте нахождения ничего не известно», – цитирует осведомленный источник телеканал «360». В операции по поиску пропавших заняты четыре водолаза и фельдшер.



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Последнее: Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ангелина Вовк (@angelina_vovk) 8 Янв 2020 в 9:00 PST Материал дополняется

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