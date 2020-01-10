Иран назвал необоснованной версию о ракете при крушении Boeing

10.01.2020, 11:37, Новости дня

Украинский Boeing, потерпевший крушение после вылета из аэропорта Тегерана, не был сбит ракетой, сообщил глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.

«Мы с уверенностью можем сказать, что ракета в этот самолет не попадала», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на иранское ТВ.

Абедзаде отметил, что более полутора минут самолет горел в воздухе, пилоты приняли решение вернуться в аэропорт.

«Причин, почему пилоты не смогли связаться, может быть много. В первую очередь, они должны спасти самолет», – сказал он.

Ранее в пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия о попадании ракеты в украинский Boeing в Иране не исключается. Однако, отметил он, в настоящее время эти предположения не подтверждены.

На Западе, между тем, утверждают, что самолет мог быть сбит иранской ракетой.

Как отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД военный летчик Владимир Попов, характер падения украинского авиалайнера Boeing 737 говорит о том, что наиболее вероятна техническая причина катастрофы.



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Последнее: Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ангелина Вовк (@angelina_vovk) 8 Янв 2020 в 9:00 PST Материал дополняется

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