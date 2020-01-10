Мнение: Об официальном признании России виновной во Второй мировой

Ещё одно знаковое событие из разряда «следовало ожидать».

И опять по его итогам выходит, что #Россия снова виновата по всем статьям. Причём снова — не за себя, но за того парня. Единственная разница лишь в том, что в данном случае тот парень явился на глаза… из не самого давнего прошлого.

Как и ожидалось, нижняя палата польского парламента приняла резолюцию, в которой… утверждается, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за начало Второй мировой войны. По мнению Польши, теперь закреплённому официально и документально, к началу войны привела политика двух тоталитарных держав — Германии и Советского Союза и заключение пакта Молотова — Риббентропа. А «первыми жертвами обоих тоталитарных режимов стали Польша и страны Центральной и Восточной Европы».

Собственно, озвученная версия — один из краеугольных камней, на которых зиждется современная — постсоветская — польская самоидентификация. Мол, Польша — главная жертва Второй мировой, и все у неё в долгу. Особенно #СССР как освободитель поляков от нацистского ига и #Россия как его правопреемница. А кровь советских солдат, освобождавших Варшаву — так, водица.

Однако новая польская резолюция идёт намного дальше застарелой обиды за многолетнее членство в социалистическом лагере. Налицо стремление узаконить выгодный Западу взгляд на мировую историю как единственно верный. И, соответственно, возложив на Россию ответственность за «развязывание агрессивной войны», лишить её результатов Ялты и Потсдама.

Именно поэтому льётся регулярная ложь про союз Салина и Гитлера — хотя никакого союзного договора между СССР и Рейхом не существовало в природе, а практика заключения пактов о ненападении с Германией была обычной для тех лет. И даже пресловутые секретные протоколы — никак не тянут на союзнический договор, как ни старайся.

Факты свидетельствуют также, что Польша в 1930-е совсем не была невинной жертвой, и Уинстон Черчилль недаром характеризовал её как гиену Европы. Практически в союзе с Гитлером поляки в 1938 году оттяпали у Чехии Тешинскую область, да и в еврейском вопросе тогдашний польский истеблишмент скорее поддерживал нацистов.

Бред о совместном развязывании агрессии Гитлером и Сталиным опровергается также и тем простым фактом, что в сентябре 1939 года ни Германия Великобритания, ни Франция, имевшие твёрдые союзные обязательства перед Польшей, не стали объявлять войну, даже демонстративно, СССР, когда он ввёл войска на территорию нынешних Западной Украины и Западной Белоруссии. Потому что де-факто польское правительство тогда уже прекратило существование: этот печальный факт англичанине и французы признали даже на несколько дней раньше Москвы, что и стало главным фактором, почему вопреки всем обязательствам Польше не была оказана сколько-нибудь реальная военная помощь против стремительно наступавшей Германии.

Эти твёрдые факты не перекрыть никакими «совместными парадами» в Бресте (кстати, парадом в строгом смысле этого слова та самодеятельная акция не была). Но попытаться же можно!

А в общем, всё это не ново, конечно. И единственным неизвестным в нынешнем уравнении является вот что. Нынешний виток антироссийской кампании по «восстановлению исторической правды» в пользу Польши спровоцировали резкие высказывания российского президента Владимира Путина. Причём такая реакция поляков была предсказуема и ожидаема.

Та вот… зачем это было нужно великому мастеру хитрых планов?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика

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Последнее: Ещё одно знаковое событие из разряда «следовало ожидать». И опять по его итогам выходит, что #Россия снова виновата по всем статьям. Причём снова — не за себя, но за того парня. Единственная разница лишь в том, что в данном случае тот парень явился на глаза… из не самого давнего прошлого. Как и ожидалось, нижняя палата […]