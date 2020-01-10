Лондон и Дублин договорились возобновить работу правительства Северной Ирландии

Великобритания и Ирландия разработали проект соглашения для возобновления работы правительства Северной Ирландии после почти трехлетнего перерыва, пишут СМИ.
Газета Financial Times сообщает, что сделка, достигнутая в результате длительных переговоров, предусматривает, в частности, крупные британские капиталовложения в сферу здравоохранения и инфраструктуры в регионе, передает ТАСС.
При этом точная сумма инвестиций будет обнародована после того, как проект соглашения одобрят ведущие политические партии Северной Ирландии.
Отмечается, что Лондон и Дублин попросили спикера регионального парламента – Ассамблеи Северной Ирландии – провести в пятницу заседание законодательного органа в попытке сформировать местное коалиционное правительство в составе Демократической юнионистской партии (ДЮП) и республиканской партии «Шинн фейн», а также при участии Юнионистской партии Ольстера, Социал-демократической лейбористской партии и Партии альянса Северной Ирландии.
ДЮП, по информации издания, уже сообщила, что не готова подписать документ, однако, по словам ее лидера Арлин Фостер, он закладывает основу «для справедливого и сбалансированного восстановления ассамблеи и исполнительной власти».
«Это не идеальная сделка, и в ней есть элементы, которые, как мы признаем, представляют собой компромиссные результаты», – добавила она.
Согласно заявлению лидера «Шинн фейн» Мэри Лу Макдональд, исполком партии примет решение по этой сделке в пятницу.
«Мы изучаем текст и внимательно его рассмотрим», – сказала она.
Переговоры о формировании коалиционного правительства Северной Ирландии были сорваны в марте 2017 года. Причиной этому послужило решение «Шинн фейн» не выдвигать кандидатуру своего представителя на пост заместителя первого министра.
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Последнее: Великобритания и Ирландия разработали проект соглашения для возобновления работы правительства Северной Ирландии после почти трехлетнего перерыва, пишут СМИ. Газета Financial Times сообщает, что сделка, достигнутая в результате длительных переговоров, предусматривает, в частности, крупные британские капиталовложения в сферу здравоохранения и инфраструктуры в регионе, передает ТАСС. При этом точная сумма инвестиций будет обнародована после того, как проект […]
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