Казань примет этап Мировой серии-2020 по синхронному плаванию

Столица Татарстана примет апрельский этап Мировой серии по синхронному плаванию в 2020 году, сообщила пресс-служба Международной федерации плавания (FINA).

Российский этап соревнований будет пятым в серии и состоится 17-19 апреля, передает РИА «Новости». Первый этап пройдет в Париже 6-8 марта, финал пройдет в канадском Виндзоре (18-20 июня).

Напомним, в ноябре член бюро Европейской лиги плавания (LEN) Алексей Власенко сообщил, что Казань или Нижний Новгород примут чемпионат Европы по водным видам спорта 2024 года.

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