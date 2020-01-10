Российский танкер столкнулся с турецким судном в Черном море, три человека пропали без вести

Российский танкер утром 10 января столкнулся с турецким рыболовецким судном у берегов Турции в Черном море, сообщает пресс-служба администрации губернатора Стамбула.

В администрации губернатора Стамбула заявили, что турецкое судно затонуло сразу после столкновения.

По состоянию на 7.30 трое из шести рыбаков, которые находились на судне, были спасены. Еще трое пропали без вести, их ищут спасатели.

По данным турецкого издания Haberturk, причиной аварии стал сильный туман.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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