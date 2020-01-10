Трамп поздравил Ким Чен Ына с днем рождения

Администрация президента Республики Корея Мун Чжэ Ина передала северокорейской стороне письмо от американского лидера Дональда Трампа, в котором тот поздравляет с днем рождения председателя госсовета КНДР Ким Чен Ына.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника президента Южной Кореи по вопросам национальной безопасности Чон Ый Ена.
«У Ким Чен Ына 8 января был день рождения, и президент [США Дональд] Трамп поручил передать сообщение с наилучшими пожеланиями председателю Госсовета КНДР Ким Чен Ыну», – приводит агентство слова Чон Ый Ена.
Напомним, в ноябре президент США Дональд Трамп призвал северокорейского лидера Ким Чен Ына поскорее достичь договоренностей по ядерному разоружению. Глава Белого дома пообещал, что вскоре они увидятся.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Администрация президента Республики Корея Мун Чжэ Ина передала северокорейской стороне письмо от американского лидера Дональда Трампа, в котором тот поздравляет с днем рождения председателя госсовета КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника президента Южной Кореи по вопросам национальной безопасности Чон Ый Ена. «У Ким Чен Ына 8 января был день рождения, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Источник: в Москве арестовали двух подозреваемых в убийстве главы центра «Э» Ингушетии / 27 ноября
- Загороднюк обсудил с госсектетарем Германии риски встречи в «нормандском формате» / 24 ноября
- Росстат: Число прибыльных российских предприятий увеличилось / 28 ноября
- Пригожин потребовал прекратить «колбасить» Ротару / 24 ноября
- Расторгуев назвал «уткой» сообщения о долге Пенсионному фонду / 28 декабря
- Губернатор Курганской области Вадим Шумков провел первый прямой эфир в соцсетях / 27 ноября
- Зеленский с детьми позвонил Богдану, Гончаруку и Баканову. Видео / 20 декабря
- В рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд – Зеленский / 31 декабря