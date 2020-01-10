Трамп поздравил Ким Чен Ына с днем рождения

10.01.2020, 11:26, Новости дня

Администрация президента Республики Корея Мун Чжэ Ина передала северокорейской стороне письмо от американского лидера Дональда Трампа, в котором тот поздравляет с днем рождения председателя госсовета КНДР Ким Чен Ына.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника президента Южной Кореи по вопросам национальной безопасности Чон Ый Ена.

«У Ким Чен Ына 8 января был день рождения, и президент [США Дональд] Трамп поручил передать сообщение с наилучшими пожеланиями председателю Госсовета КНДР Ким Чен Ыну», – приводит агентство слова Чон Ый Ена.

Напомним, в ноябре президент США Дональд Трамп призвал северокорейского лидера Ким Чен Ына поскорее достичь договоренностей по ядерному разоружению. Глава Белого дома пообещал, что вскоре они увидятся.



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Последнее: Администрация президента Республики Корея Мун Чжэ Ина передала северокорейской стороне письмо от американского лидера Дональда Трампа, в котором тот поздравляет с днем рождения председателя госсовета КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника президента Южной Кореи по вопросам национальной безопасности Чон Ый Ена. «У Ким Чен Ына 8 января был день рождения, […]

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