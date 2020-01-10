Путин назвал образцовыми действия российских войск в Сирии

10.01.2020, 11:26, Новости дня

Президент Владимир Путин во ходе поездки в Сирию поблагодарил личный состав за борьбу с международным терроризмом, подчеркнув, что мирная жизнь в республике налаживается благодаря действиям российской группировки войск, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

«В ходе переговоров было отмечено, что мирная жизнь в стране постепенно налаживается. Во многом этому способствовали действия нашей группировки войск. Президент поблагодарил личный состав за образцовое выполнение задач по борьбе с международным терроризмом», – сказал министр, передает РИА «Новости».

Глава военного ведомства также поблагодарил всех, кто в праздничные дни находился на боевом дежурстве.

7 января Путин совершил визит в Сирию, посетив Омейядскую мечеть в Дамаске – одну из крупнейших и старейших в мире мечетей, а также православную Церковь святой Девы Марии, где встретился с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х. 



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