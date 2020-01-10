Путин назвал образцовыми действия российских войск в Сирии

Президент Владимир Путин во ходе поездки в Сирию поблагодарил личный состав за борьбу с международным терроризмом, подчеркнув, что мирная жизнь в республике налаживается благодаря действиям российской группировки войск, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
«В ходе переговоров было отмечено, что мирная жизнь в стране постепенно налаживается. Во многом этому способствовали действия нашей группировки войск. Президент поблагодарил личный состав за образцовое выполнение задач по борьбе с международным терроризмом», – сказал министр, передает РИА «Новости».
Глава военного ведомства также поблагодарил всех, кто в праздничные дни находился на боевом дежурстве.
7 января Путин совершил визит в Сирию, посетив Омейядскую мечеть в Дамаске – одну из крупнейших и старейших в мире мечетей, а также православную Церковь святой Девы Марии, где встретился с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Администрация президента Республики Корея Мун Чжэ Ина передала северокорейской стороне письмо от американского лидера Дональда Трампа, в котором тот поздравляет с днем рождения председателя госсовета КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника президента Южной Кореи по вопросам национальной безопасности Чон Ый Ена. «У Ким Чен Ына 8 января был день рождения, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Песков ответил на вопрос о просмотре Путиным сериала «Слуга народа» / 11 декабря
- Салат оливье и «Иронию судьбы» не позволили внести в список наследия ЮНЕСКО / 30 декабря
- В Тернопольской области произошло ДТП с автобусом, есть погибшая и пострадавшие / 11 декабря
- Собянин: Я с удовольствием оставлю мусор в вашем дворе / 18 декабря
- Введенный из-за перестрелки план «Сирена» в центре Москвы отменили / 19 декабря
- Ким Чен Ын анонсировал разработку КНДР новых стратегических вооружений / 1 января
- «Медуза»: Лидер хакерской группировки Evil Corp — зять бывшего спецназовца ФСБ / 12 декабря
- В мире: Эстония лишает себя шанса заработать с помощью России / 1 января